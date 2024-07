Španci zavračajo obtožbe o dopingu na domačih olimpijskih igrah v Barceloni

Leta 1992 je Španija zasedla šesto mesto na lestvici držav z največ osvojenimi medaljami, kar je najboljši rezultat te države na vseh dosedanjih igrah. Osvojila je 13 zlatih, sedem srebrnih in dve bronasti medalji.

Španski olimpijski komite se je na obtožbe odzval v četrtek. "Zavračamo kakršne koli obtožbe, katerih cilj je postaviti pod vprašaj neomadeževanost, integriteto in transparentnost španskega olimpijskega športnega okolja, še posebej ko takšna obtožba temelji na izjavah osebe, katere kariera v športnem svetu je nedvomno diskreditirana," so povedali teden dni pred odprtjem letošnjih olimpijskih iger.

Na posnetkih, ki so jih posnele skrite kamere in naj bi pricurljali do televizije ARD, Fuentes pravi, da je z nedovoljenimi snovmi oskrboval Cayetana Corneta, nekdanjega španskega atleta, ki je tekmoval v teku na 400 metrov.