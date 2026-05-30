Xana umrla zaradi osteosarkoma, spomin nanjo danes združuje navijače

Komaj devetletna deklica je umrla zaradi osteosarkoma, ene najbolj agresivnih oblik kostnega raka. Ta najpogosteje prizadene otroke in mladostnike. Gre za redko bolezen, ki se lahko hitro razširi predvsem na pljuča, zato je zgodnje odkrivanje ključno. Kljub agresivnosti diagnoze pa medicina danes dosega bistveno boljše rezultate kot nekoč.

Za enega najbolj čustvenih trenutkov v zgodovini Lige prvakov ni poskrbelo dogajanje na igrišču, ampak razgrnitev ogromne zastave s podobo trenerja PSG-ja Luisa Enriqueja in njegove pokojne hčerke Xane , ki so jo po lanskem slavju pripravili pariški navijači.

"To mi veliko pomeni, zelo lepo je, a ne rabim osvojiti Lige prvakov, da bi se spomnil na svojo hčerko. Moja hčerka je vedno z nami, še posebej, ko smo izgubljali. Z mojo družino uživam v vsem in skušam iskati pozitivne stvari tudi v slabih trenutkih," je lani v Münchenu dejal Enrique.

Leta 2019 je komaj devetletna Xana, njegova najmlajša hčerka, izgubila bitko z osteosarkomom.

"To je agresiven rak, eden od dveh pogostejših agresivnih rakov na kosti. Praviloma ne gre za dedno obliko maligne bolezni, največkrat je tako," razlaga Orjana Velikonja s Kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Kot dodaja, tveganja za razvoj te vrste raka stroka še ne pozna.

Nekateri ga povezujejo z obdobjem rasti, saj pogosto zbolijo prav otroci in mladostniki. Običajno se pojavi v dolgih kosteh, bolezen pa se večkrat razširi na pljuča.

"Približno tretjina bolnikov je takih, ki ima ob postavitvi diagnoze že prisotne pljučne metastaze. To seveda tudi vpliva na preživetje. Ampak večina teh bolnikov se pozdravi. Obstaja pa seveda delež teh bolnikov, ki jih ne moremo pozdraviti ali pri katerih se bolezen ponovi," pojasnjuje Velikonja.

Na kliničnem oddelku za otroško onkologijo pri nas vsako leto na novo odkrijejo povprečno tri bolnike. Še približno tri mlade odrasle z enako diagnozo sprejmejo na onkološkem inštitutu.

"Najmlajši otrok, ki se ga spomnim, je imel pet let. To je zelo neobičajna starost za to bolezen. Praviloma so to najstniki in mladi odrasli," pripoveduje zdravnica.

"Mislite, da sem imel srečo ali nesrečo? Jaz mislim, da srečo, ker ljudje pravijo 'umrla ti je devetletna hčerka', jaz pa pravim, da je živela z nami devet neverjetnih let," medtem pravi Enrique.

Danes je med navijači pariškega velikana podoba Xane simbol povezanosti, človečnosti in moči tudi v največjih trenutkih športne slave.

"To so te zgodbe, ki pokažejo, da športniki niso zgolj navidezni liki. So ljudje iz mesa in krvi. In njihove zgodbe se nas dotaknejo in so tudi navdihujoče. To, da razgrnejo podobo neke deklice, recimo potem na stadionu, je ta navdih. Tisto dobro, kar pride iz ljudi," pa ob tem poudarja antropolog Dan Podjed.

Zato navijači po vsem svetu nestrpno pričakujejo današnji spektakel, ki bo znova pokazal, da nogomet skriva še veliko več kot le lov na evropsko krono.