Spopad mladih upov: Dončić proti Zionu

Moštvi sta potrebovali dobro minuto za svoja prva koša, New Orleans po prvi napačni podaji Luke Dončića in protinapadu, pri Dallasu je Kristaps Porzingis otvoril mete za tri točke. Sledil mu je Brandon Ingram, potem ko je Slovenec še v drugo zapravil žogo. A domači niso bili v težavah, od daleč je zadel Dorian Finney-Smith, nato je Latvijec dodal še dve zaporedni trojki. Gostje so imeli Ingrama in njegovih deset zaporednih točk, toda četrta trojka Porzingisa v dobrih petih minutah je dala vedeti, da je spretni center Dallasa razžarjen. Tretja zapravljena žoga domačih – tokrat je bil nespreten Porzingis – je dala priliko, da se vpiše med trojkarje tudi Lonzu Ballu. Zgrešni meti domačih in luknjasta obramba so bili vabilo Zionu Williamsonu, ki je neustavljivo oral do obroča in žogo odločno porival skozenj, Pelicansi pa so prevzeli pobudo. Dončić se je v igro vrnil po treh minutah počitka in nemudoma z dobro obrambo priboril žogo, a je Porzingis izgubil svojo začetno natančnost. Latvijec je kljub temu vztrajno metal na koš, New Orleans pa pograbil priložnost in pobegnil za sedem točk. To je bila tudi razlika ob koncu četrtine (34:27).