ŠPORT JE DOMA NA KANALU A!

Ta konec tedna bo na Kanalu A in VOYO na sporedu zadnja dirka sezone MotoGP , z Veliko nagrado Valencije se bo namreč zaključila letošnja sezona motociklističnega prvenstva, v katerem smo si, vključno z zadnjo, ogledali 20 dirk. Ne zamudite sklepnega dejanja, sobotne kvalifikacije bodo na sporedu ob 10.45, dirka pa v nedeljo ob 13.10 na Kanalu A in VOYO.

Začenjamo že ta konec tedna, ko si boste lahko ogledali vrhunske predstave z domačega in ameriškega košarkarskega parketa. V soboto vas na Kanalu A in VOYO čaka tekma ABA Lige med ekipama Budučnost in Cedevita Olimpija, ki bo na sporedu ob 19.00, v nedeljo na Kanalu A in VOYO pa NBA košarkarski spektakel; udarila se bosta Milwaukee Bucks in Portland Trail Blazers. Tekmo si lahko ogledate neposredno ob 21:30.