Šport med slepimi in slabovidnimi pomemben za spopadanje z vsakodnevnimi izzivi

Ukvarjanje s športnimi aktivnostmi je še posebej pomembno za osebe, ki se v vsakdanjem življenju zaradi gibalnih omejitev soočajo z mnogimi težavami, so opozorili gostje današnje okrogle mize na temo športa med slepimi in slabovidnimi, ki jo je organizirala Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Med slepimi in slabovidnimi športniki so priljubljene številne športne panoge, je izpostavil predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Paralimpijskega komiteja Damijan Lazar, ki je hkrati opozoril, da tudi v profesionalnih parašportnih panogah konkurenca postaja vse večja. Okrogle mize so se udeležili tudi Alen Kobilica, Sandi Novakin Aleš Dragar, športni kandidati za parašportne kategorije na prihajajočih olimpijskih igrah v Tokiu. Vsi so izpostavili, da so v aktivnem ukvarjanju s športom našli način, kako se v vsakdanjem življenju spopadati z gibalnimi omejitvami.

Trudijo se, da bi šport zanimal tudi otroke s posebnimi potrebami

Šport pomaga tudi mladim slepim in slabovidnim, da si na tak način gradijo boljšo samopodobo in samozavest ter se naučijo, kako v življenju premagovati različne izzive, je dodal Kobilica, sicer tudi ustanovitelj Centra slepih športnikov Vidim cilj, kjer se trudijo zanimanje za športne aktivnosti zbuditi tudi pri otrocih s posebnimi potrebami.

Prav pridobivanje in spodbujanje mladih s posebnimi potrebami, med njimi tudi slepih in slabovidnih, k ukvarjanju s športom pa predstavlja velik izziv, so opozorili udeleženci in organizatorji okrogle mize. Kot so pojasnili, največji problem predstavlja integracija otrok s posebnimi potrebami v redne izobraževalne programe. Z vidika vključevanja v družbo to ocenjujejo kot pozitivno, a opozarjajo, da v takšnih primerih otroci s posebnimi potrebami pri pouku športne vzgoje nazadujejo, saj zanje športni program ni posebej prilagojen.

Kot rešitev so udeleženi zato izpostavili zavode za slepe in slabovidne, ki omogočajo, da so tudi mladi vključeni v športne dejavnosti, kjer se počutijo enakovredne sovrstnikom.