Šport ni težava, temveč rešitev – tudi v času pandemije

"Od razglasitve epidemije pri nas sredi marca lani je bilo več kot sedem mesecev športnega mrtvila, le okrog 7000 športnikov lahko trenira, nekaj več kot 74.000 preostalih kategoriziranih pa ne, da ne govorimo o tistih, ki niso del sistema," je Bogdan Gabrovec, predsednik slovenskega olimpijskega gibanja, dejal na videokonferenčni okrogli mizi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

"Poznamo pristope in imamo pripravljene rešitve za odpiranje, vsaka panožna zveza ima pripravljene protokole za delovanje, ampak jih mora nekdo sprejeti. Če zamudimo še tri ali štiri mesece, potem športnim društvom kljub naklonjenosti večine županov kaže zelo slabo," je navedel Gabrovec.

Želijo odgovor na preprosto vprašanje

Kar nekaj udeležencev je navedlo, da ima ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zaradi svojega obsega in pomena ta čas veliko "tekem", na vseh pa mu ta čas ne kaže najbolje.

"Kljub temu želimo odgovore na preprosto vprašanje, zakaj na večino naših predlogov za varno izvedbo treningov niso odgovorili–enostavno ni bilo odziva. Od 37 predlogov OKS je vlada sprejela le nekaj finančnih, sicer tudi eksistenčnega pomena," je dodal Gabrovec.

Turel: Kljub cepljenju se bo moral vsakdo držati zdravstvenih in higienskih priporočil

Tudi cepljenje še ne bo prineslo vseh rešitev in nas vrnilo v stanje pred epidemijo.

"A pozivam, da se čim več ljudi, tudi športnikov, cepi. To seveda ne bo pomenilo, da se cepljeni drugače obnašajo, še vedno se bo moral vsakdo držati zdravstvenih in higienskih priporočil Šele, ko bomo v Sloveniji precepljeni, se bomo lahko začeli pogovarjati o večjem sproščanju osnovnih preventivnih ukrepov za zajezitev bolezni," je menil zdravnik Matjaž Turel, vodja bolnišničnega oddelka na Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergije UKC Ljubljana.

Gabrovec je povedal, da se za poletne olimpijske igre v Tokiu pripravlja 116 slovenskih kandidatov, 23 si jih je že zagotovilo nastop.

"Po najobčutljivejših skupinah družbe v naslednjem sklopu pričakujemo tudi cepljenje olimpijcev, a to ne sme biti pogoj za olimpijski nastop, kot priporoča tudi Mednarodni olimpijski komite," je še pojasnil Gabrovec.

Jurak: Četrtina mladih se ne bo več vrnila v šport

Skrbi pa ne vzbujajo slovenski nastopi in dosežki na letošnjih OI, ampak na prihodnjih.

"Po raziskavah se četrtina mladih ne bo več vrnila v šport. Posledice za naslednje generacije športnikov bodo ogromne, saj Slovenija nima velikega bazena za iskanje vrhunskih športnikov," je izpostavil nekdanji plavalec Gregor Juraks Fakultete za šport.

Martin Koželj, generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije, je dejal: "Priča smo izgubljanju generacij našega športa ... Rešitve so, ampak jih je treba potrditi. Šport je pri nas ta čas pravzaprav v ilegali, na Hrvaškem lahko denimo od konca prejšnjega meseca trenirajo vsi nogometaši."

Skrbi tudi v košarki, gimnastiki ...

"Smo pa za postopno odpiranje, tudi zaradi možnosti poškodb. Bojimo se velikega osipa med mladimi, vprašanje je tudi, v kakšnem stanju se bodo vrnili tisti, ki ta čas ne morejo trenirati,"je povedal košarkarski trener Matic Vidic.

"Ko se pogovarjam z drugimi trenerji, ugotavljam, da se vsi po svetu srečujemo s podobnimi vprašanji in težavami, različna pa sta njihovo reševaje in posluh tistih, ki odločajo," je ocenil telovadni trener Sebastijan Piletič.