Največji športni amaterski dogodek v Evropi: 'Igre so zakon'

Plazma športne igre mladih so končno prispele tudi v Slovenijo, je največjo športno prireditev na stari celini pozdravil nekdanji nogometaš Aleksandar Kolarov v uradnem vabilu. Slovesna otvoritev bo potekala 6. maja ob 11. uri na Kongresnem trgu, pod vodstvom govorcev pa se bo prvič prižgal tudi ogenj Športnih iger mladih Plazma v Sloveniji. Obeta se celodnevno dogajanje, od Telemachovega dneva športa do večernega koncerta.

"Pridite na Kongresni trg na otvoritev največjega amaterskega športnega dogodka v Evropi. Vesel sem, da v Slovenijo prihaja Plazma športne igre mladih," je k obisku pozval naš košarkarski as Goran Dragić. "Pridite vsi, ker igre so zakon," pa je še dodal slovenski nogometaš Samir Handanović.

Na prireditev je pozval tudi ambasador mladinskih športnih iger Nemanja Matić. "Z veseljem vas vabim na prve tekme, ki bodo potekale v Sloveniji. Pridite 6. maja na Kongresni trg in zapomnite si, igre so zakon."

Od malega nogometa, ulične košarke, odbojke, rokometa, Kolektor Cupa v tenisu, odbojke na mivki, namiznega tenisa, šaha, teka na 60 metrov ter med dvema ognjema, vse te aktivnosti bodo popolnoma brezplačne za udeležence, obenem pa bodo obiskovalci lahko spoznali tudi svoje najljubše športnike.

"Pridite in podprite igre, ker igre so zakon," je k obisku poklical nekdanji hrvaški nogometaš Dario Srna. Na vabilo obiskovalcem ni pozabil niti srbski nogometaš Nemanja Vidić, ki je prav tako ambasador športnih iger za mlade Plazma.

Igre, ki so se začele kot druženje prijateljev na ulici, so v zadnjih dveh desetletjih in pol prerasle v množično zborovanje in zabavo otrok. V 26 letih je sodelovalo več kot dva in pol milijona otrok, sedaj pa bodo možnost sodelovanja imeli tudi otroci iz Slovenije. In kot sta rekla ambasadorja Luka Modrić in Šime Vrsaljko v vabilu: "Pridite, ker igre so zakon."

In ker so igre zabeležile tako dober uspeh v drugih državah, organizatorji in ambasadorji stavijo na to, da bodo v Sloveniji prav tako požele velik uspeh. Pričakujejo namreč veliko sodelujočih, v ospredju pa sta vključenost in zabava.

Zadovoljstvo ob tem, da se igre širijo v Slovenijo je izrazil tudi bosanski nogometaš Edin Džeko. "To me zelo veseli. Pozivam vas, da se nam pridružite v Ljubljani," je dodal.

V ponedeljek bodo tako lahko mladi in starejši uživali na otvoritveni slovesnosti, kjer bo še podrobneje predstavljen program, dogodki in pravila.

No, in da ne bo vse samo v športnem duhu, bodo lahko obiskovalci v večernih urah uživali na koncertu Nine Pušlar in Željka Samardžiča, ki se bo začel ob 20. uri. Program se bo zaključil, kot se spodobi: z veličastnim ognjemetom.