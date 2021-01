'Po svetovnem pokalu leta 2004 se Aten spomnim le po fotografijah'

Rožle Jazbinšekna območju Posavja in Kozjanskega ne potrebuje dodatne predstavitve, slovenski ljubitelji borilnih veščin, ki jim vsaj za silo še služi spomin, pa se ga zagotovo spomnijo po dramatičnem razpletu turnirja WFC 8 leta 2008 v ljubljanski Hali Tivoli. Toda Rožletova kariera je enostavno preobsežna, da bi jo lahko zaznamoval njeno zadnje dejanje.

V 44. oddaji 24 RUND smo tako z enim najboljših slovenskih borcev spregovorili o njegovih borilnih začetkih, o tem, kako se je iz "največjega antitalenta" s trdim delom in voljo prelevil v tehnično najboljšega tajskega boksarja svojega časa, o dogodivščinah in prigodah na velikih tekmovanjah, kjer so se slovenski pionirji športa merili s svetovno elito ter tudi o tem, ali morda obstaja možnost, da ga še kdaj vidimo v ringu.