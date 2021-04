'V Bolgarijo so me povabili, da bi izgubil, a so se ušteli'

V 53. borilni oddaji 24RUND smo gostili enega najboljših slovenskih kikboksarjev Žigo Pečnika. Ta je na nedavnem velikem profesionalnem dogodku v Bolgariji Senshi 7 ugnal domačega favorita Nikolaja Jorgova in ubranil naslov profesionalnega evropskega prvaka WAKO v disciplini K-1. Vrnitev po daljšem premoru in menjavi kluba je Žiga izvedel v slogu, pred novimi izzivi pa je spregovoril o svoji dosedanji karieri, ljubezni do športa in tudi o zadnjemu dogodku UFC, ki so ga zaznamovali zanimivi dvoboji in tudi hude poškodbe.

