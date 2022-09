Balanca: Brez bremz

Z našima gostoma smo se pogovarjali o tem, kakšna je situacija z motokrosom v Sloveniji, ki je že od nekdaj izjemno priljubljen šport in ki vseeno velja tudi za enega izmed najbolj dostopnih avto-moto športov nasploh. Koliko je dirkačev v Sloveniji in koliko je dirk? Kdo so organizatorji in zakaj jih ni še več? Kakšen je efekt slovenskega asa in svetovnega prvaka Tima Gajserja in koliko mladih se je v zadnjih letih odločilo za dirkaški šport prav zaradi velikega dirkaškega vzornika, ki kot za šalo premaguje konkurente na svetovnem prvenstvu? Kako dober je v resnici naš prevečkrat spregledani dirkač Jan Pancar, ki osvaja fantastične rezultate na svetovnem prvenstvu razreda MX2, a hkrati pogosto ostaja v senci uspeha Tima Gajserja v kraljevski kategoriji? Pogovarjali smo se tudi o tem, kako začeti gojiti ljubezen do motokrosa in kje so pogoji za prve dirkaške korake tistih najmlajših ter kakšne so možnosti nadaljnjega treninga pri nas, kako dobro so organizirani klubi in kako dirkače in organizatorje podpira matična zveza. Luka in Jaka imata odgovor na vsako temo, saj motokros ne samo spremljata, ampak ga tudi živita. S svojo spletno tematsko oddajo, ki jo nesebično pripravljata, pa na svoj način skrbita za priljubljenost tega športa pri nas. Kaj zanimivega sta povedala tokrat, pa si poglejte v Balanci.