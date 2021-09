Balanca – Pozdrav iz komentatorske kabine

Vsekakor pa ne drži, da bi bilo delo v komentatorski kabini dolgočasno ali nezanimivo. V Balanci razkrivamo, kako poteka delo TV-komentatorjev med dirkami in kje na dirkališču se običajno komentatorske kabine nahajajo. Ste vedeli, da niso vedno na istem mestu in da je do njih včasih potrebno daleč peš?

Razkrili smo, kako izgleda naš pogled na stezo in razblinili mit, da so komentatorji v kabinah vedno in o vsem obveščeni in da imajo na voljo več zaslonov, ki pokrivajo celo stezo. Pokazali smo tudi, kako deluje naše osnovno orodje, torej telefonska mešalna miza in pojasnili, kako na terenu komuniciramo s studiom in sodelavci doma. Obenem smo tudi obelodanili, kdo in kdaj določa oglasne bloke in zakaj so le ti neizbežno potrebni za prenos dirke.

Pa ne samo to, oddaja Balanca razkriva tudi, kako se komentatorja pripravita na prenos in na dirkaški vikend ter kako ob koncu tedna izgleda njuno delo. Seveda smo tudi tokrat razkrili nekaj zgodb iz ozadja in izdali nekaj skrivnosti iz sveta dirk razreda motoGP. Oglejte si torej Balanco in skupaj z nami stopite v zakulisje dirk kraljevega razreda.