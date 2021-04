Nova Balanca in stara znanca: Dovizioso in Marquez sta nazaj!

Steza v Katarju je specifična, zato smo tudi izpostavili, zakaj vseeno ne velja soditi prekmalu, in zakaj bo za bolj resne napovedi treba počakati vsaj še dve ali tri dirke. Jasno nismo mogli mimo presenečenja, ki ga je pripravil odlični novinec Jorge Martin, ki s svojim moštvenim kolegom Johannom Zarcojemv letošnji sezoni napoveduje podobno zgodbo, ki smo jo spremljali lani, in sicer to, da bosta oba poltovarniška ducatija na marsikateri dirki lahko hitrejša od obeh dirkačev v tovarniškem moštvu. Jack Millerin Francesco Bagnaia sta namreč razočarala. Zakaj? Tudi o tem debatiramo v tokratni Balanci, kjer smo izpostavili dejstvo, da so bili Ducatijevi dirkalniki izraziti favoriti na tej stezi, pa se je na koncu športna ruleta zavrtela drugače in sta na obeh dirkah letošnje sezone slavila Yamahina dirkača.

Jasno v tokratni epizodi naše pogovorne motociklistične oddaje nismo mogli mimo testa Andree Doviziosav Jerezu. Italijan, ki je po koncu lanske sezone morda nekoliko nepričakovano ostal brez letošnjega sedeža, je po spletu okoliščin morda vseeno našel pot nazaj v dirkaški svet. Dovizioso ravno te dni preizkuša dirkalnik Aprilie na španskem dirkališču, in če bodo vtisi pozitivni, bi lahko test ponovili še v Mugellu. Morda letos ne toliko za celoletno pogodbo, zagotovo pa se Dovizioso lahko poteguje za nekaj "wild card" nastopov na dirkah za italijansko moštvo iz Noaleja, kjer ne skrivajo, da še vedno iščejo konkurenčnega dirkača, ki bi bil sposoben osvajati najvišja mesta.