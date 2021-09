Boks z golimi pestmi, modna muha ali nov borilni šport?

Boks z golimi pestmi v resnici ni nič novega, pravzaprav gre za prvinsko obliko boksa, ki je prevladovala pred uvedbo sodobnih pravil. Ta je leta 1867 uvedel markiz Queensberryja in poskrbel za to, da so se v boriščih začele uveljavljati rokavice. O prvem uradnem boksarskem dvoboju z golimi pestmi kronike omenjajo leto 1681, ko sta se pred vojvodo Albemarlejem udarila lokalni mesar in vojvodin služabnik. Zadnji svetovni prvak težke kategorije v boksu z golimi pestmi je bil legendarni John L. Sullivan.

Boks z golimi pestmi je doživel preporod v tem stoletju, potem ko so bile ustanovljene organizacije, ki so osmislile moderna pravila. Ta se seveda razlikujejo od uličnih in gostilniških pretepov, saj vsebujejo številne prepovedi. Med drugim je na primer prepovedano udarjanje nasprotnika, medtem ko je ta na tleh.