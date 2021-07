'Če se boriš kot brata Diaz, te bodo vedno spoštovali'

Frank Rosenthal že vrsto let trenira pod legendarnim Johnom Danaherjem , kjer trenira skupaj z nekaterimi najboljšimi tekmovalci tega športa, kot so Gordon Ryan , Craigom Jonesom in Garry Tonon .

10th Planet jiu-jitsu je ustanovil Eddie Bravo, trenutno pa ima že več kot 100 podružnic po svetu. Znani črni pasovi 10th Planet šole so med drugim: Joe Rogan, Tony Ferguson in Kevin Gastelum.

Minuli vikend je Rosenthal obiskal priznano slovensko jiu-jitsu šolo 10th Planet jiu-jitsu Maribor, kamor je prišel na povabilo glavnega trenerja Gregorja Štrakla, jiu-itsu mojstra, ki je znanje in izkušnje kar 17 let nabiral v ZDA, kjer je treniral tudi z nekaterimi borci mešanih borilnih veščin (brata Diaz, Jake Shields, Gilbert Melendez in drugi), ki se borijo v najprestižnejši mma organizaciji UFC in jih lahko v živo gledamo na VOYO.