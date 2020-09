Chorchyp: Tekmecev si nikdar nisem izbiral

V 36. oddaji 24 RUND smo se pogovarjali z borcem, ki na vsak borilni dogodek pripelje legijo glasnih navijačev, ki ga podpirajo v dobrem in slabem. Je eden tistih športnikov, ki na tekmovanje ne gleda skozi prizmo zmage ali poraza, temveč skozi učenje, napredek in gradnjo karakterja. Denis Porčić 'Chorchyp' je z nami spregovoril o svoji športni poti, navdušenju z vzhodnjaškim borilnim etosom, poškodbah, ki so ga spremljale vso kariero, o trenerskih pristopih in tudi o tem, ali še načrtuje vrnitev med "štiri vogale".

40-letni Denis Porčić Chorchyp je v svet borilstva vstopil skozi film. Že od malih nog se je namreč navduševal nad junaki s filmskega platna, kot so Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee in mnogi drugi. Zato je kmalu začel obiskovati treninge karateja v Kranjski Gori. Pri 31-letnih se je odzval na povabilo slovenske organizacije WFC in se prvič, brez predhodnih izkušenj, podal v kickboxing disciplino K-1. Prav na teh dogodkih, kasneje tudi na FFC, je skupaj s svojimi navijači pustil pečat in vedno poskrbel za naelektreno vzdušje. Chorchyp, ki smo ga lahko spremljali tudi v šovu Zvezde plešejo, je sicer zelo vsestranska osebnost, ki se preizkuša v več vlogah. Poleg kariere v hiphopu, sodeluje pri številnih pobudah, dobrodelnih dogodkih in številnih drugih aktivnostih. Morda je bil prav to razlog, da je večkrat zaradi preutrujenosti staknil resnejše poškodbe med pripravami in v samih borbah. Denis je tudi pojasnil, zakaj so slovenski borci primorani ob izjemno zahtevnem športnem življenju, denar služiti tudi drugje. icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right