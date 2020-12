Do brona na SP leta 2005 z izpahnjenim kolenom, posledice čuti še danes

Z Jasminom Bečirovićem smo se pogovarjali v 43. delu oddaje 24 RUND. Z legendarnim 'Jaskotom' smo se sprehodili čez njegovo več kot 20-letno tekmovalno borilno kariero, v kateri je 42-letni Lucijčan osvojil skoraj vse, kar se je v polnokontaktnih borilnih športih dalo, pa čeprav večino svoje kariere niti ni imel pogojev za vrhunske dosežke.

Tako je Bečirović leta 2004 osvojil srebro v težki kategoriji na svetovnem prvenstvu v tajskem boksu v Chang Maiju, še istega leta zlato na evropskem prvenstvu v Pragi, leta 2005 pa je poleg nasprotnika v dvoboju za medaljo premagal še grd izpah kolena in osvojil bron na svetovnem prvenstvu v Bangkoku.

Kariero je nadaljeval v kikboksu in v disciplini K1 dosegel še nekaj izjemnih rezultatov. Kot profesionalec je osvojil naslov svetovnega prvaka po verziji Kombat League (KL) do 93 kilogramov ter kot edini Slovenec leta 2008 v Bolzanu triumfiral tudi na uradnem turnirju K-1. To so bili časi, ko so borci v izjemno razburljivem, a tudi brutalnem formatu tekmovanj, v enem večeru za osvojitev naslova prvaka morali v ring stopiti trikrat. Jasko je svojo borilno kariero sklenil pred domačimi gledalci, na dogodku Legends Collide, ki je leta 2018 potekal v Kopru, ko je v dvoboju za naslov svetovnega prvaka organizacije WFMC premagal Tihomirja Brunerja.

Jasmin še danes ostaja aktiven v športu, saj v Izoli vodi klub Tiger, ki ga je ustanovil že leta 1999 in vzporedno s tekmovalno v vseh teh letih spisal tudi uspešno trenersko zgodbo.