Euro ni želja, ampak cilj!

Privajanje ni bilo težko

24-letni osrednji branilec je poleti zamenjal klubsko sredino. Iz multimilijonske Moskve se je preselil v Videm, ki šteje "le" nekaj manj kot 100 tisoč prebivalcev. Težav s privajanjem na novo okolje ni imel: "Privajanje ni bilo ravno težko. Po treh letih v Moskvi je to čisto nekaj domačega, blizu doma." Hitro se je navadil tudi na igranje v eni od petih najmočnejših lig na svetu. Udinese je odlično začel sezono, sedaj pa so rezultati slabši. Videmčani so trenutno na povsem solidnem osmem mestu, a pričakovanja so bila po dobrem štartu še nekoliko višja. Bijol je sicer na 17. odigranih prvenstvenih tekmah dosegel 2 gola: "Tu ima vsaka ekipa dobre igralce in vsak trenutek moraš biti fokusiran in si ne pustiti, da delaš napake niti v eni sekundi na tekmi," še doda steber obrambe Udineseja, ki je v bližino naše zahodne meje prišel za 4 milijone evrov, sedaj pa je na portalu Transfermarkt ocenjen že na 10 milijonov evrov.