'Dinamo in Crvena zvezda sta veliko vlagala, sestavljala in gradila. Zdaj jim gre!'

Novo sezono spletne pogovorne oddaje Fuzbal! smo tokrat začeli v družbi selektorja slovenske izbrane vrste do 21 let, ki je premor med sezonama preživel v Sloveniji, ostaja pa vpet v nogometno dogajanje, od katerega si ne bo, kot pravi sam, nikoli odpočil. Spregovorili smo o menjavi generacije pri mladi izbrani vrsti in kaj bo s fanti, ki zapuščajo to selekcijo. Kje je in kam gre naš nogomet na klubski ravni, za konec pa smo se posvetili še dogajanju v regiji.

Danes in jutri bomo prenašali prvi tekmi play offa za uvrstitev v Ligo prvakov, kjer sta favorite za napredovanje vsak v svojem paru tudi Dinamo Zagreb, ki se bo udaril z Bodo/Glimtom in Ačimovićeva Crvena Zvezda, ki se bo spopadla z izraelskim Maccabijem iz Haife, nekdanja rdeče-bela desetica ima praktično vsakodnevne stike s strategom beograjskega velikana Dejanom Stankovićem.

"Po veliki zmagi v Angliji se 17 fantov poslavlja, škoda." Milenko Ačimović se je, kot poudarja, skozi tekme privadil na vodenje mlade reprezentance, bili so vzponi in padci, tudi odmevni rezultati, zadnji takšen denimo zmaga na Otoku proti Angliji z 2:1. Zdaj, ko se je s fanti ujel in ko so se dodobra privadili en drugega pa 17 igralcev odhaja iz te starostne generacije. "Z mojim strokovnim vodstvom že spremljam novo generacijo, septembra začnemo, nekaj jih že poznam, nekaj jih še bom in bomo videli," je povedal o selekciji, kjer je večina igralcev prihajala iz slovenske lige. Zgolj peščica je bila takšnih, ki so že okusili tujino, kjer sta bila oba osrednja branilca Dušan Stojinović (Himki Moskva) in David Zec (Benfica, Rukh Lvov), omeniti pa velja še napadalca Davida Flakusa Bosilja (Verona) in Daria Kolobarića (Šahtjor Soligorsk) in vratarja Martina Turka (Parma, zdaj Reggiana). Ačimović rad pove, da bistvene razlike med fanti – večina naštetih se je že vrnila v domačo ligo – ni bilo in da ga je venomer fascinirala delovna vnema na reprezentančnih akcijah.

icon-expand Milenko Aćimović in Mišo Brečko FOTO: Damjan Žibert

"Dinamo in Zvezda sta sestavljala in gradila, nič ni šlo čez noč" Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste podrobno spremlja tudi dogajanje na področju nekdanje skupne države, kjer finančno in posledično tudi rezultatsko izstopata Crvena Zvezda in Dinamo Zagreb, ki sta redna udeleženca bodisi lige prvakov bodisi lige Europa, kjer dosegata zavidljive rezultate: "Ne vem kateri klub trenutno na tem prostoru si lahko privošči, da si pripelje takšne igralce ali pa financira takšno ekipo in tu se ustavimo. Oni imajo dobre ekipe, velike finančne vložke in pričakovanja so enormna, tako Dinamo kot Zvezda se borita za ligo prvakov. Jaz pravim ni to čez noč, to se je sestavljalo in delalo na tem, zdaj pa jim gre.". Že danes se bodo zagrebški "plavi" na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov na norveškem udarili z Bodo/Glimtom, Ačimović meni da: "Bodo igra dobro, ni pa lahko igrat proti Dinamu, saj ima Dinamo kvaliteto in kaznuje vse napake. Vložek je velik, moramo vedeti, da Bodo ni nikoli igral takšnih tekem, Dinamo pa je vse to že naredil in zna igrat takšne tekme." Že v sredo sledi nova poslastica, v Izraelu se bo nekdanji klub legendarnega slovenskega vezista, Crvena Zvezda, pomeril z Maccabijem iz Haife. Pričakuje se izredno izenačen dvoboj: "Največja prednost Dejana Stankovića je to, da dobro vklopi novince, prilagodi jih in izkorišča, kar se je pokazalo že proti Pyuniku," je povedal o svojem dobrem prijatelju in nekdanjem klubu, ki ga vodi.

icon-expand Dejan Stanković FOTO: AP