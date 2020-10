Habib najboljši vseh časov? Ne tako hitro ...

Zadnji UFC-jev dogodek je v glavnem dvoboju obetal dramatično končnico, na koncu pa se je spremenil v rutinsko dominacijo velikega Habiba Nurmagomedova, ki je ugnal Justina Gaethjeja. Ta je razočaral številne navijače ter tudi strokovnjake, ki so napovedovali, da bo Američan morda celo najtrši test za Rusa. Pa vendar je Orel povsem dominiral in dvoboj v drugi rundi zaključil v slogu – z davljenjem. Po 29. zmagi (brez poraza!) je nato Habib na sredino oktagona simbolično položil rokavice in napovedal svojo upokojitev.

Ob tem so se v svetu mešanih borilnih veščin prvič pojavile resne debate o tem, kdo je pravzaprav največji UFC borec vseh časov. Je to neporaženi Habib ali trenutno užaljeni Jon Jones, ki je na račun Habiba izgubil prvo mesto na aktualni 'pound for pound' lestvici? Ter kaj o tem porečeta Anderson Silva, ki ga konec tedna prav tako čaka poslovilni dvoboj v kletki,in Georges St. Pierre? Čigava zapuščina je največja?

O zadnjem UFC dogodku in o zapuščini štirih največjih borcev do zdaj so tokrat 'na daljavo' spregovorili Tadej Vidrih, Mirko Vorkapić, Bojan Kosednar 'Želva' in Marko Drmonjić.