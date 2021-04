'Iličić bi bil okrepitev za vsako moštvo, AC Milan ni izjema'

"Aleksander je zelo resna oseba, ki zelo veliko dela, zelo veliko razmišlja, zelo je zrel in je v najboljših letih. Ne glede na to, da sva imela določene spore, ko sem še delal pri Fifi – ti dve organizaciji imata včasih nasprotujoče si interese, kar je zelo zapleteno, vendar tisti, ki delajo tam, to dobro vedo – sva vedno ohranila odličen odnos, zelo iskren. Povezuje naju lepo prijateljstvo, ki bo zagotovo dolgo trajalo. Druga stvar, ki je prav tako lepa in ki nama je skupna, je ta občutek, da želiva svojima narodoma nekaj dati, če sva že na vplivnih pozicijah. On je seveda na neki drugi, višji poziciji, kot sem bil sam. Ampak mene je to vedno gnalo in vidim, da tudi Aleksandra vodi ta ljubezen do Slovenije in Slovencev. To se mi zdi zelo lepo. Jaz to zelo spoštujem," se hitro razgovori Boban.

Tako kot si je naša izbrana vrsta povsem zaslužila tudi zdaj že kultni remi proti "kockastim" v Splitu leta 1997, za katerega je bil s hat-trickom najbolj zaslužen Primož Gliha , česar se še kakor dobro spominja tudi takratni kapetan Hrvaške: "Jaz sem na tisti tekmi zabil dva gola, ampak Gliha je bil boljši od Bobana. Slovenija je bila zelo dobra, iztržila je rezultat 3 : 3. In kaj lahko zdaj? Vedno, ko vidim Primoža, rečem: 'Presneto, ti si zabil tri, jaz pa dva!' Ampak v redu, to je življenje ... To je bila ena čudna tekma, na kateri smo mi dominirali praktično eno uro, nato pa je Slovenija v drugem polčasu odigrala izvrstne protinapade, on je bil nezaustavljiv in zaslužili so si remi. Ta me še vedno boli. Boli me. Hecam se."

'Hrvaška proti Sloveniji igrala nek čuden romb' Spremljal je uvod v kvalifikacije za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju, na katerem je Slovenija ugnala njegovo Hrvaško: "Hrvaška ni bila na primerni taktični ravni, igrala je nek čuden romb, ki je vedno obstal na slovenskem obrambnem zidu. Slovenija je na nek način ves čas nadzirala tekmo, vseh 90 minut, v katerih ni bilo veliko pretresov. To me je malo presenetilo, kajti objektivno gledano je Hrvaška kakovostnejša ekipa, vendar si je Slovenija povsem zaslužila tisto zmago."

Polfinalna favorita Lige prvakov sta Real Madrid in Manchester City

V polfinale Lige prvakov so se uvrstili klubi, ki so si to povsem zaslužili, meni nekdanji vezist zagrebškega Dinama in AC Milana. V spopadu med madridskim Realom in Chelseajem daje prednost belemu baletu: "Favorit je Real Madrid, vendar je Chelsea zelo nevarno moštvo. Vsi igralci Londončanov so hitri, imajo precej dobro zadnjo vrsto. Ko igrajo zbrano, je njihovo obrambo zelo težko prebiti. Vendar pa je raven Reala višja, gre za boljše in kakovostnejše moštvo."

V obračunu med Manchester Cityjem in PSG-jem pa pričakuje napredovanje Angležev: "Osebno mislim, da se bo naprej uvrstil City, ker igra bolj tekoč, boljši nogomet. Takšen nogomet igrajo vsa moštva, ki so pod okriljem Pepa Guardiole. So izjemno uravnotežena, tudi v obrambnem delu. PSG si bo težko ustvarjal priložnosti. Oni imajo igro stalno pod nadzorom in ko imajo ves čas žogo, se nasprotna ekipa utrudi."

