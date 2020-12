Jürgen Klopp v Fuzbalu: Biti pohlepen je v športu nekaj naravnega

"Perfekcija? Ogledal sem si kar nekaj nogometnih tekem, a je nikdar nisem videl," na vprašanje, če jo je njegovo moštvo že doseglo, odgovori karizmatični Nemec Jürgen Klopp. "Videl pa sem perfektne gole, perfektne poteze. In ravno teženje k perfekciji te dela boljšega," nadaljuje 53-letnik.

Ta je v intervjuju natančno opisal, kaj vse se je na stadionu Anfield spremenilo, odkar je 8. oktobra 2015 postal trener Liverpoola.

"Vsi zaposleni v klubu smo kot družina," je bil iskren.

Nad Joto navdušen že pri Wolverhamptonu

Razgovoril se je, kako pomembna je smotrnost v prestopnih rokih. Da si ne smeš privoščiti napak in kar vse poprek kupovati igralce, ki stanejo prek 50 milijonov evrov. Kot izjemno dober nakup je izpostavil Dioga Joto, kar Portugalec dokazuje tudi na zelenici.

"Že ko sem ga videl, kako dobro je igral za Wolverhampton, sem pri sebi sklenil, da ga bom, če se ponudi priložnost, zvabil v naše vrste," je o z devetimi goli drugemu najboljšemu strelcu rdečih v tej sezoni razkril nekdanji strateg dortmundske Borussie in Mainza.

V tej sezoni se njegov Liverpool ne obremenjuje s cilji, saj kot pravi, je treba te težke čase predvsem preživeti. In to s kar se da malo modricami.

Kritik (pre)natrpanega razporeda

"Menim, da ga ni moštva na svetu, ki trenutno misli, da bo postal prvak v kateremkoli tekmovanju," pojasnjuje Klopp. Ta se hkrati huduje nad, po njegovem mnenju, prenatrpanim razporedom, ne glede na to, da razume, kako pomembno je igrati, saj da nogomet ljudem dviguje moralo.

Zaveda se, da so časi, ko se bomo spet pogovarjali predvsem o tem, kdo bo angleški prvak in kdo evropski, na obzorju. Pravi, da težav z motivacijo ne on ne njegovi varovanci nimajo. Ne glede na to, da so že pokorili tako domačo kot evropsko konkurenco. Pravi, da bodo to dokazali tudi na torkovem obračunu z Ajaxom.

'Nikogar ne zanima, da si zmagal minuli teden'

"To je kot pri tenisu. Premagaš Rogerja Federerja, kar se verjetno ne bo zgodilo, tudi ko bo star 56 let. In si ves vzhičen. Proslavljaš. In potem je tu že nov dvoboj. Tudi v tem moraš iti na zmago, ker ti ne preostane nič drugega. Nikogar ne zanima, da si zmagal minuli teden. V športu, ne v življenju, je povsem naravno, da si pohlepen."

