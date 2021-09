Balanca: kako posnamemo predstavitveni krog

Pohvalimo se lahko, da smo bili kot verjetno najmanjša TV-ekipa v paddocku vseeno eni od prvih, ki smo začeli gledalcem predstavljati stezo na tak način. Osnovna ideja je bila gledalcem predstaviti stezo, ki gosti dirko – ampak ne peš, temveč z motocikla. Pri španski Dorni so imeli dovolj posluha, da so za vsako dirko zagotovili motocikel, opremo, ozvočenje in kamere ter vse njihove tehnike, ki sodelujejo pri tem projektu. Motocikel za predstavitev steze je prisoten na vsaki dirki, če je ta kje daleč, na drugem kontinentu, pa ga tja pač pošljejo z letalom. Ker je ideja o predstavitvi steze pri gledalcih in ljubiteljih dirk naletela na izjemno plodna tla in se je zadeva v oddaji pred dirko odlično prijela, so se tega koncepta kasneje lotile tudi nekatere večje in močnejše svetovne televizijske postaje.

RAI, Sky sport, BT Sport, Servus TV in ostali. V petek popoldan, ko je čas snemanja, je pred dirkaškimi garažami vselej zabavno in del tega vzdušja smo vam hoteli pričarati tudi mi. Kdo vse je tam, kako vse skupaj posnamemo, kako poteka snemanje zvoka, kako je posneta slika in koliko kamer je na motociklu, kako so razporejene, kakšne so in vse ostalo. Številni ste nam v zadnjih letih pisali, da bi radi izvedeli več o tem, kako vse poteka ter kako je na motociklu mogoče posneti zvok in še sliko. Naš Boštjan Skubic je razkril nekaj skrivnosti in povedal, kaj je pri vsem skupaj najtežje ter kako se pripravi na snemanje kroga in predstavitev steze. Vas zanima? Oglejte si tokratno Balanco, ki ponuja odgovore na vsa ta vprašanja.