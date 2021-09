Nova epizoda Balance: kdo bo letošnji prvak in zakaj?

Francesco Bagnaia je namreč v boju mož na moža ugnal samega Marca Marqueza in to na njegovem domačem terenu in na stezi, kjer se je Marquez zdel absolutni vladar. Bagnaia ni samo zmagal, ampak je na koncu v spektakularnih zadnjih krogih dirke ohranil mirno kri in ni nasedel dirkaškim provokacijam in pritiskom, ki jih je nanj izvajal prekaljeni dirkaški as. 'Pecco' je mojstrsko obračunal z Marquezom v številnih prehitevanjih in na koncu ubranil vse napade, nekako tako, kot jih je bil v minulih sezonah morda sposoben odbiti le Andrea Dovizioso, no ali leta pred tem pač Valentino Rossi, ki se letos povsem brez motivacije in zagona vozi na zadnjih mestih sedaj že tako rekoč vsako dirko. Od zmagovalca do poražencev, torej od Bagnaie, prek Marqueza in vse do Rossija na koncu. Prav vse dirkače smo obdelali v tokratni Balanci, pohvalili in jasno tudi grajali tiste, ki si to zaslužijo. Pogovarjali smo se o prvenstvu in o tem, zakaj je vseeno najresnejši kandidat za naslov letošnjega prvaka prav Fabio Quartararo, pa čeprav mu na zadnji dirki ni šlo in je bil tudi sam del grenkega razočaranja.

Vas zanima, komu gre na roko še za dodatno dirko v Argentini skrajšana sezona? Kaj bi na naslednjih dirkah lahko dosegel Maverick Vinales z Aprilio in kaj Andrea Dovizioso, ki že ta konec tedna prihaja v poltovarniško moštvo Yamahe? Potem si oglejte novo epizodo oddaje Balanca, v kateri smo razčlenili vse to in tudi napovedali, kaj nam lahko prinese nova dirka v Misanu, ki prihaja na dirkaški spored že ta konec tedna.