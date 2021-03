'Verjele so, do zadnje sekunde upoštevale navodila in prinesle pet olimpijskih medalj'

Marjan Fabjan se je z judom začel ukvarjati leta 1971, kot tekmovalec pa je v svoji 23-letni karieri dosegel velike uspehe. Bil je štirikratni prvak Jugoslavije, bronast na mladinskem evropskem prvenstvu, kolajne pa je osvajal tudi na balkanskem prvenstvu. Nekaj let je tekmoval in živel tudi v tujini, po osamosvojitvi Slovenije se je vrnil v domovino, kmalu za tem sklenil tekmovalno pot in se posvetil treniranju. Je ustanovitelj in glavni trener kluba Z'dežele Sankaku Celje.

Po njegovim budnim očesom se je slovenski judo razvil v najtrofejnejši šport na poletnih olimpijskih igrah. Njegove varovanke so namreč osvojile kar pet medalj. Urška Žolnir (2012) in Tina Trstenjak (2016) sta osvojili zlati medalji, Žolnirjeva je dodala še bronasto (2004), ki sta jo prav tako osvojili Ana Velenšek (2016) in Lucija Polavder (2008).

