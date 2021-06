Martić: Zavedam se, da bi me Zavec razbil. Baković naj se javi, ko pride do 50-0

56. oddaja 24 RUND je minila v znamenju nedavnega revijalnega obračuna boksarske legende Floyda Mayweatherja in kontroverznega youtuberja Logana Paula. Pohod "vplivnežev" v svet boksa številni borilni navdušenci spremljajo z velikim nasprotovanjem, medtem ko se slovenski zvezdniki družbenih omrežij že pripravljajo na udejanjenje ameriške prakse na slovenskih tleh. Ali to boksu in borilnim športom škoduje ali ravno obratno? Kdo je (pravi) boksar in kdo ni? Kam nas bo to pripeljalo in kakšne bodo dolgoročne posledice?

