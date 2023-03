Mijatović: Razpored kvalifikacij za Euro 2024 je za Slovenijo idealen

Radenko Mijatovič NZS vodi od leta 2016. "Delo predsednika nogometne zveze je vse drugo kot vpliv na rezultate A reprezentance, je pa res, da je uspeh članske moške reprezentance najbolj viden, najbolj prepoznaven," o svojem delovanju, ki da zajema veliko širši spekter, kot se morda zdi na prvi pogled, pove 59-letnik. Pod pritiskom je NZS, on in igralci. Skupina s Slovenci je namreč razmeroma ugodna, imajo kar nekaj igralcev, ki so nosilci v svojih klubih. Jedro izbrane vrste je že dlje časa nespremenjeno.