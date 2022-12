Mišo Brečko: Še vedno boli izpad iz skupinskega dela SP 2010

Mišo Brečko je trenutno selektor reprezentance U17. "Večino časa preživljam tako, da spremljam te fante, slovensko kadetsko in mladinsko ligo, tudi tuje lige," pojasni, kako je videti njegov vsakdan 12 let po zadnji uvrstitvi slovenske nogometne reprezentance na veliko tekmovanje. "Vsi pozitivni dogodki okoli naše članske reprezentance vplivajo na pozitivno vzdušje na nogometni zvezi. Čuti se, da je mogoč preboj na veliko tekmovanje," napove svetlo prihodnost zdajšnji generaciji izbrancev Matjaža Keka in obudi spomine na leto 2010, ko je bila slovenska izbrana vrsta le milimetre oddaljena od velikega podviga – uvrstitve v izločilne boje svetovnega prvenstva.

Ko gre za dogajanje na mundialu v Katarju, okoli katerega se trenutno vse vrti, Brečko kot največje presenečenje izpostavlja izpad Nemčije, kjer je igral večji del svoje kariere: "Če gledamo nastope njihove reprezentance na zadnjih dveh prvenstvih, niso bili ravno uspešni. S tega vidika to ni neka svetovna senzacija. A glede na sloves, ki ga ima nemška reprezentanca, je ta izpad velika stvar." Izpostavi tudi kolektivno mentaliteto in samozavest Nemcev ter pove, kdo bo po njegovem mnenju osvojil naslov svetovnega prvaka: "Francozi so zame favoriti. Če jih primerjamo z Nemci, so veliko boljši nogometaši. Težko je ponoviti uspeh izpred štirih let, a zaenkrat jim to uspeva. Mogoče jim je poškodba Karima Benzemaja celo pomagala, saj vsaka nova malenkost ekipi da neko drugo dimenzijo in trenutno jim uspeva brez njega." Pove tudi, kako težko je tudi najboljšim branilcem na svetu zaustaviti Kylana Mbappeja in Ousmana Dembeleja: "Če te igralci takšnega kova predriblajo, ni nič nenavadnega ali šokantnega."