'Na naslednjih olimpijskih igrah želimo prvič tudi slovenskega boksarja'

Robert Reher je krmilo boksarske zveze prevzel pred slabim mesecem, tik pred veliko preizkušnjo za slovenske boksarje, ki konec oktobra odhajajo na svetovno prvenstvo v Beograd. Že letos se bodo, po njegovih napovedih, na slovenska tla vrnili tudi veliki boksarski dogodki. V Maribor namreč prihaja regionalna boksarska liga, ki združuje boksarske klube na tleh nekdanje Jugoslavije in je pravzaprav oživitev legendarnega tekmovanja, ki so ga spremljale polne dvorane, rivalstva in je navsezadnje dalo tudi več nosilcev olimpijskih odličij. Reher je spregovoril o reorganizacijskih načrtih ter tudi o tem, kako rešiti težave s pomanjkanjem (kompetentnih) sodnikov.

V drugem delu oddaje pa smo analizirali triumf Aleksandra Usika nad Anthonyjem Joshuo ter napovedali razplet tretjega obračuna med Tysonom Furyjem in Deontayjem Wilderjem, ki bo na sporedu v nedeljo zjutraj, ogledali pa si ga boste lahko v živo na Voyo.