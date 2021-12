'Ni je droge, ki bi se lahko primerjala z zmago v ringu'

Matjaž Vičar je eden od slovenskih MMA borcev, ki ne izbira nasprotnikov, tudi če so ti od njega izkušenejši in celo bolj pripravljeni na obračun. Naš gost v 65. oddaji 24 RUND se je na borilni radar postavil z odmevno zmago v ruski MMA promociji ACB, ko je na Dunaju s prekinitvijo ugnal favoriziranega čečenskega borca. Vičar je v oddaji spregovoril o številnih zanimivih stvareh iz zakulisja borilne psihologije ter tudi o tem, kako so na Dunaju pri prejetju nagrade morali popustiti nezadovoljnim organizatorjem.

Matjaž Vičar zagotovo spada med tiste slovenske MMA borce, ki najbrž dobijo premalo pozornosti laične javnosti. Del tega je tudi njegov odnos do športa. Kot pravi, ga objave na družbenih omrežjih ne zanimajo preveč, sledilce le redko obvešča o svojih treningih. Kot pravi, ga bolj zanima jedrni športni del. Ljubljančan je z nami spregovoril o tem, kako je v zadnjem trenutku sprejel ponudbo za dvoboj na Dunaju proti Hamzatu Musaevu in ga na presenečenje vseh, še posebej pa organizatorjev, premagal že v prvi rundi. Ob tem pa je bil govora tudi o stvareh, ki spremljajo praktično vsakega borca, a le redki spregovorijo o psiholoških nihanjih, pomenu borbe in občutkih, ki preplavljajo borca takoj po dvoboju.