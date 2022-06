Balanca: Ni konec, dokler ni konec

Sta pa tam bila in sta še vedno Ducatijeva dirkača Peco Bagniaia in Enea Bastianini, a se za oba zdi, da bosta s posameznimi zmagami in preveč odstopi ob koncu sezone morda znova prekratka. Bastianini je v Barceloni, kljub že trem zmagam v letošnji sezoni, vknjižil že drug zaporedni odstop in znova ostal brez točk, Francesco Bagniaia pa je bil po zmagi v Mugellu tokrat žrtev Japonca Takaakija Nakagamija, ki se je na dirki za VN Katalonije prenaglil in v prvem ovinku in po tleh zbil Bagniaio in Rinsa. Italijan in Španec sta znova ostala brez točk. Na nasprotni strani Ducatijevim dirkačem pa je ponovno fantastično dirko odpeljal Francoz Fabio Quartararo. Nepričakovano se je, po težavah na treningu in kvalifikacijah, na dirki odrezal odlično. Svetovni prvak je fantastično štartal in takoj povedel. Svojega vodstva do cilja ni več izpustil iz rok. Še več kot to, svojo prednost je iz kroga v krog še povečeval in z veliko prednostjo zmagal ter pobral novih 25 točk za prvenstvo. Lahko bi dejali, Quartararo 1 : tekmeci 0!