Novoletna Balanca: Pred relijem Dakar

So pa tudi dirkači, ki so v zimskem času še posebej aktivni. Sezona puščavskih relijev se namreč začne z najpomembnejšo dirko izmed vseh. Govorimo seveda o reliju Dakar, ki je ohranil svoje prvotno ime še iz časov, ko se je ta peklenska puščavska pustolovščina začenjala v Parizu in končevala v Dakarju na črni celini. Iz Afrike se je reli Dakar najprej preselil v južno Ameriko, zadnja leta pa dirkači z motorji, avtomobili in kamioni dirkajo po sipinah Savdske Arabije.

Ker se bliža štart relije Dakar, smo na to temo posneli posebno izdajo Balance. Specialno epizodo naše oddaje, ki je v zimskem času sicer na počitku, smo poimenovali Novoletna Balanca in jo v celoti posneli z dakarsko tematiko, kamor se po dolgem času letos zopet podajata kar dva slovenca.

Skoraj dve desetletji je slovensko čast na reliju Dakar namreč branil ekstremni motorist Miran Stanovnik, ki je s serijo skoraj dvajsetih nastopov in lepo paleto odmevnih rezultatov prislužil slovenski nadimek puščavski lisjak in zato smo ga kot veterana dakarske dirke jasno povabili v naš studio, ki smo ga tokrat postavili kar sredi Akrapovičeve tovarne dirkaških izpuhov, za našo kuliso pa smo tako dobili še prave dirkalne motocikle iz omenjene puščavske preizkušnje.

Poleg Mirana Stanovnika, smo jasno pred kamere povabili še Štajerca Simona Marčiča, ki na Dakarju nastopa zadnja leta in je na naše snemanje priletel naravnost s treninga v Dubaju, in pa Tonija Mulca, ki se letos na Dakar podaja prvič. Marčiča verjetno že poznate, kdo pa je Toni Mulec in kakšen je njegov dirkaški pedigre, pa boste izvedeli v Balanci.