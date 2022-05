Balanca: Odhod Suzukija iz razreda motoGP

Pri Suzukiju so namreč pred nedavnim z špansko Dorno kot organizatorjem prvenstva podpisali pogodbo o sodelovanju vse do leta 2026. In ne samo to. Vodstvo moštva se je z obema svojima dirkačema aktivno pogovarjalo o nadaljevanju sodelovanja v naslednjem letu. Joan Mir je še na dirki v Jerezu novinarjem razlagal, da želi ostati v Suzukijevem moštvu in da je podpis nove pogodbe le še vprašanje časa.

Da so stvari okoli moštva Suzuki nejasne, je dejstvo, in Japonci svojega odhoda uradno še vedno niso objavili, pa čeprav so uradno sporočilo za javnost obljubili že do konca prejšnjega tedna. Da se nekaj kuha in da novica ni iz trte izvita, pa je jasno tudi po tem, da pri Suzukiju informacij o svojem odhodu niso zanikali. Na aktualno dogajanje se je seveda odzval tudi organizator prvenstva. Pri Dorni so moštvo Suzukija pozvali, naj se o vsem skupaj tudi uradno izreče, toda, kot rečeno, na potrdilo še čakamo.

V tokratni Balanci smo osvetlili celotno dogajanje in se pogovarjali o možnih razpletih scenarija. Ugibali smo, kaj bosta po koncu sezone počela oba njihova dirkača in kje bi lahko dirkala naslednje leto. Pogovarjali smo se tudi o tem, da se zgodovina ponavlja in da to ni prvo Suzukijevo slovo od dirkanja na najvišjem nivoju.

Pri Suzukiju se izgovarjajo, da jih je presenetila kriza zadnjih let ob epidemiji covida in da prodaja motociklov trpi zaradi vojne v Ukrajini, mi pa smo se tokrat spraševali, ali so to res pravi razlogi za njihov odhod, potem ko so leta 2020 osvojili naslov svetovnih prvakov in ko so svoj motocikel končno spravili v red. Suzukijev dirkalnik namreč v zadnjih dirkaških sezonah velja za enega izmed najboljših in nemalo moštev si je za vstop v razred motoGP želelo prav Suzukijeve dirkalnike. Kaj pomeni Suzukijev odhod za dirke motoGP, kaj za dirkače in kaj za zveste gledalce dirk?

Vse te odgovore in še kakšnega dodatnega za povrh vam ponujamo v tokratni Balanci.