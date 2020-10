'Podoba je samo marketing, brata Diaz sta zelo prijazna fanta'

Klub Kinetika v Mariboru deluje štiri leta in združuje več kot 100 članov. Ustanovitelja Nebojša Beković in Uroš Zdravković sta v iskanju znanja odšla v New York, kjer sta obiskovala Renzo Gracie Academy in pod budm+nim očesom Johna Danaheromatrenirala z Gordonom Ryanom, Garryjem Tononom, Jakom Shieldsom in drugimi velikimi imeni borilnega sveta.

Lansko leto pa se je klub Kinetika prek seminarjev povezal z Gregorjem Štraklom in se v času karantene z njim dogovoril za partnerstvo. Tako so v Mariboru odprli podružnico svetovno znane šole 10th Planet Jiu Jitsu. Gregor je svoje znanje brazilskega jiu jitsa v šoli 10th planet pod Dennyjem Prokoposom pilil v San Franciscu. Hkrati pa je tekmoval na svetovnih prvenstvih in tudi večkrat dosegel stopničke. Nastopal je tudi za ameriško reprezentanco.

10th planet jiu jitsu je ustanovilEddie Bravo, trenutno pa ima že več kot 100 podružnic po svetu. Znani črni pasovi 10th planet šole so: Joe Rogan, Tony Fergusson, Geo and Richy Martinez in Kevin Gastelum.