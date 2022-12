Primerjati Maradono in Messija je neumnost, vsakemu je pripadlo svoje obdobje

"Diegu Armandu Maradoni je pripadalo eno obdobje, to, v katerem živimo sedaj, pripada Lionelu Messiju," Sebastjan Cimerotić odgovori na vprašanje, katera argentinska desetica je bila boljša. Obe sta domovini prinesli po en naslov, Diego leta 1986, Lionel pa 2022. V obeh primerih je bil finale izjemno razburljiv. Leta 1986 so gavči v njem premagali Zahodno Nemčijo, predvčerajšnjim Francijo. "Tekmo sem si ogledal v družbi prijateljev, dobrih deset minut pred koncem smo si rekli, da je vsega konec, nato pa preobrat. To so zgodbe, ki jih piše nogomet," pove priljubljeni Cime.