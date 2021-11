Trener Eme Kozin: Imamo načrt, kako presenetiti Claresso Shields

Redžo Ljutić je eden najuspešnejših slovenskih tekvandoistov in kikboksarjev, saj je posegel po številnih evropskih in svetovnih lovorikah. Svojo trenersko kariero je začel že pri 17 letih, ko je ustanovil svoj klub. Medtem ko je nizal tekmovalne uspehe pa je Redžo, s pomočjo svojega brata Sanela, ustvaril veliko borcev, ki so prav tako kot on posegli po številnih mednarodnih uspehih. Ker naj bi bil kikboks uradna olimpijska disciplina na igrah leta 2028, Ljubljančan že napoveduje, da ima v klubu nekaj resnih kandidatov.

V zadnjih dveh letih pa je prevzel glavno trenersko vlogo pri pripravah slovenske boksarske šampionke Eme Kozin, medtem ko se je Rudolf Pavlin posvetil menedžerskemu delu. Redžo je prepričan, da Ema, čeprav je Claressa Shields favorit v obračunu za naslov WBC, WBA in IBF ter prestižni pas Ring Magazine, lahko preseneti favorizirano Američanko.