'Ronalda v Portu čaka prijetna dobrodošlica, presegel je klubske delitve'

Z Miranom Pavlinom , ki trenutno opravlja funkcijo direktorja reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije, je pogovor tekel tudi o bližajočem se evropskem prvenstvu do 21 let, ki ga bo gostila Slovenija. Nekdanji zvezdnik slovenske reprezentance se je razgovoril še o največji težavi, ki pesti moštveni šport v Sloveniji – prepovedi vadbe zaradi epidemije.

Ob spopadu med Portom in Juventusom je podal svoj pogled na ostale pare osmine finala najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, povedal, kaj si misli o težavah Lionela Messijain Barcelone, Reala in Paris Saint-Germaina. Pokukal je še k južnim sosedom in se dotaknil situacije v splitskem Hajduku. Več pa ... le en klik stran.