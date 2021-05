'Slovenci v MMA potrebujemo Dončića, Tino Maze ...'

Monika Kučinič bo postala prva Slovenka v organizaciji KSW, pred njo pa so najprestižnejše oktagone v Evropi že izkusili štirje borci, in sicer Bojan Kosednar Želva, Marko Drmonjić, Lemmy Krušič inUroš Jurišić. Prav vsi so žal izgubili, tako da bo imela 24-letnica na debiju v začetku junija priložnost, da Sloveniji pribori sploh prvo zmago pod okriljem promocije KSW.

Kako pomembno je, da Monika premaga poljsko nasprotnico Karolino Owczarcz, je še posebej poudaril naš strokovni komentator na Voyo Bojan Kosednar, ki opozarja, da uvodna zmaga prinaša veliko boljše izhodišče za uspeh v organizaciji, predvsem pa za nadaljevanje kariere, saj borci potrebujejo aktivnost.

Čeprav je prihajajoča preizkušnja slovenske MMA borke bila v ospredju pogovora, pa smo govorili tudi o drugih aktualnih in zanimivih temah, ki zadevajo najhitreje rastoči borilni šport. Zato vabljeni k ogledu!