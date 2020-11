Stroga pravila za obračun Tyson – Jones? 'Ni vredno tvegati, da nekdo umre'

Nova oddaja 24 RUND je tokrat posvečena boksu in stanju v plemeniti borilni veščini tik pred velikim obračunom med legendarnima boksarjema Mikeom Tysonom in Royem Jonesom mlajšim. Prednaročila ogledov naj bi potolkla vse dosedanje rekorde, čeprav bodo pravila dvoboja zelo stroga, prepovedali naj bi celo nokavt in razglasitev zmagovalca. Pa se bosta boksarja res držala pravil? O tem in drugih aktualnih temah v svetu boksa tokrat s Tadejem Vidrihom in Mirkom Vorkapićem tudi boksarski trener Andraž Ciuha ter urednik ažurne boksarske strani Boks 24/7 Mihael Židan.

