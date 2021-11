Tadej Černoga: Prvi cilj olimpijske igre, nato WBC pas

Černoga je v kategoriji do 60 kg v prvem krogu premagal Kirila Rusinova iz Bolgarije s 3:2, v drugem krogu pa je premagal Orlanda Martineza iz Paname z izjemnim rezultatom 5:0. Tretji krog mu je prinesel težkega in izkušenega nasprotnika, ki je leta 2018 zmagal na mladinskih Olimpijskih igrah v Buenos Airesu, Abumalika Khalokova iz Uzbekistana. Černoga je tako dosegel zgodovinski uspeh z osvojitvijo 10. mesta med štiriinpetdesetimi boksarji v svoji kategoriji.

Boksati je začel šele pred šestimi leti. "Navdušil me je prvi sparing, umikanje, udarjanje. Pred tem sem se ukvarjal z nogometom, vendar je bil boks tisti šport, ki me je res navdušil." Černoga je povedal, da je treninge boksa začel obiskovati zaradi prijateljev, ki so trenirali v klubu, na koncu je bil od edini med njimi, ki je ostal v dvorani. 25-letnik si v nadaljevanju kariere želi nastopa na naslednjih olimpijskih igrah, nato pa je njegov cilj pohod na profesionalni tron.