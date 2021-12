'Tudi fantje se morajo precej potruditi, če me želijo premagati'

Ljubezen Maje Povšnar do borilnih veščin se je razvila že v osnovni šoli. V tretjem razredu je začela trenirati judo, ki ji je hitro prirasel k srcu. Bila je večkratna kadetska in mladinska državna prvakinja ter tudi članica kadetske in mladinske judo reprezentance. Naslov prvakinje je nato osvojila tudi pri mlajših članih.

Zaradi težav s hrbtom je treniranje juda pri devetnajstih letih začasno opustila, medtem pa je njeno pozornost pritegnil jiu-jitsu. Od takrat je v tej borilni veščini nanizala nekaj vrhunskih mednarodnih rezultatov in osvojila odličja na največjih tekmovanjih.