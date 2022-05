'Uvrstitev Reala v finale je dokaz, kako čisto je Uefino tekmovanje'

"Nimam težav z Realom, jasno, trenutno nimam kontaktov z vodstvom kluba. Je pa uvrstitev Reala v finale Lige prvakov dokaz, kako čisto je Uefino tekmovanje. Če bi se mi vmešavali, če bi skušali komu pomagati ali koga depriviligirati, zagotovo ne bi bil Real v finalu in zagotovo ne bi bila Barcelona v finalu ženske Lige prvakov," tako Aleksander Čeferin ekskluzivno za Fuzbal! o odnosu Evropske nogometne zveze do klubov, ki so želeli oz. želijo na svoje.

V povzetku omenjena tema je vnovič vroča, saj se je v finale Lige prvakov uvrstil madridski Real, ki je bil pobudnik Superlige, za katero se sicer zdi, da je le še mrtva črka na papirju. "Jaz gledam na to profesionalno, imam kar dobre živce. Bo že prišel čas, ko se bodo te stvari razčistile, zagotovo pa se ne bodo na igrišču," je jasen Aleksander Čeferin, ki je zelo previden v napovedih pred spektaklom, 28. maja, na Stade de Franceu: "Že v polfinalu sem dvomil, da lahko Real izloči Manchester City, še posebej po porazu na prvi tekmi. Ampak očitno ima devet življenj kot mačke. So izkušena ekipa, po moji presoji njihova obramba šepa. Imajo pa čudežnega Karima Benzemaja, za katerega sem že večkrat rekel, da je po moji oceni eden najbolj podcenjenih igralcev v zgodovini nogometa. Luka Modrić, starejši, kot je, boljši je. Ima pa realno boljšo ekipo Liverpool. Ima mlajše igralce, po drugi strani pa so v finalu zelo pomembne izkušnje. /.../ Ne bi si upal napovedati zmagovalca, praviloma narobe ocenim. /.../ Nemogoče je napovedati, to bo noro zanimiv finale."

icon-expand Aleksander Čeferin, Božidar Bulat in Tomaž Lukač FOTO: 24ur.com

Pariz bo gostitelj finala Lige prvakov, ki bi ga moral sicer gostiti ruski Sankt Peterburg. "Jasno je bilo, ko se je vojna začela, da ni prav in da ne bi bilo prav, da igramo v Sankt Peterburgu. Dejstvo je, da v več kot šestdesetletni zgodovini finale Lige prvakov ni bil prestavljen, nam se to dogaja tretje leto zapored. Zadnjič me je en vaš kolega, francoski novinar, vprašal, če sem mazohist, da sem predsednik Uefe v tem času," se pošali Grosupeljčan in nadaljuje: "Menim, da je Pariz dobra izbira, tudi simbolike je nekaj. Zdaj Francozi predsedujejo Svetu EU, predsednik Emmanuel Macron je bil prvi, ki nas je podprl proti temu noremu projektu Superlige. Pariz je mesto, ki ima dovolj hotelov, letališč in tako naprej." Poklical je Kloppa in mu razložil, kako stvari stojijo Po dvajset tisoč vstopnic v pariškem spektaklu bosta dobila oba kluba udeleženca, ostalih petintrideset tisoč se bo razdelilo med nevtralne navijače in povabljence ter pokrovitelje Evropske nogometne zveze. Trener Liverpoola Jürgen Klopp je potarnal, da jih klubi dobijo premalo, Čeferin se je odločil stvar razložiti neposredno: "Poklical sem ga, z Jürgenom Kloppom sem govoril na to temo, saj me je razjezila ta njegova izjava. Zdaj razume. Priznal je, da ni poznal podatkov in da mu je na nek način žal, da je dal to izjavo. /.../ Z izjemo finala ves denar z naslova vstopnic dobijo klubi organizatorji. V finalu klubom od vseh sredstev, ki jih iztržimo, pripade 93,5-odstotni delež. /.../ UEFA ima pokrovitelje, ki prispevajo med 100 in 150 milijonov evrov na leto. Seveda imamo pogodbene obveznosti do njih. Ampak od teh 100 oz. 150 milijonov € gre 93,5 odstotkov sredstev klubom. Povedal sem mu, da skrbim tudi za Nogometno zvezo Moldavije, ki ima letni proračun pet milijonov evrov, kolikor znaša mesečna plača igralca morda njegove ali kakšne druge ekipe."

icon-expand Jürgen Klopp FOTO: AP

Ob tem je poudaril, da je organizacija, ki ji predseduje, vse prej kot razsipna, kar ji pavšalno očitajo mnogi: "Vse skupaj mi v nogomet razdelimo 97 odstotkov sredstev in porabimo manj kot tri odstotke za vse naše stroške, kar zajema plače, kongrese, potovanja ... Manj kot tri odstotke, kar je manj kot za svoje delovanje porabi praktično katera koli humanitarna organizacija na svetu." 'Vinčića za sodnika finala nisem predlagal jaz' Deset dni pred finalom Lige prvakov bo na sporedu finale Lige Evropa. Jutri se bosta v Sevilli udarili ekipi Eintracht Frankfurt in Glasgow Rangers. Obračun bo imel tudi slovenski pridih, glavni sodnik bo namreč Slavko Vinčić. "Slavko Vinčić zelo dobro sodi v tej sezoni po mnenju sodniškega komiteja, s katerim se jaz pogostokrat ne strinjam, ampak tokrat se. (smeh) Po mojem mnenju si je to zaslužil, jaz ga nisem predlagal, ker jaz ne predlagam. Je pa res, da mi za vsak finale prinesejo v odobritev njihovo odločitev. Še nikdar nisem rekel, da se s čim ne strinjam," pojasni 54-letnik in takole poda mnenje o finalistih: "Ko sem gledal ti ekipi v izločilnih bojih, me ni presenetilo, da sta prišli do finala. Če bi me pred sezono vprašal, kdo bo v finalu, pa verjetno ne bi napovedal takšnega."

icon-expand Slavko Vinčić FOTO: AP

Poudaril je, da gre za velika kluba z bogato tradicijo in predvsem zvesto navijaško falango, ta mesec se je v živo navduševal nad privrženci Eintrachta iz Frankfurta. "Bil sem na tekmi, na kateri se je Eintracht uvrstil v finale. Po tekmi so navijači vdrli na zelenico in začeli proslavljati. Ustaviti jih ni uspela niti policija. Temu bomo morali posvetiti veliko pozornosti, ne smemo dopustiti, da se komu kaj zgodi. /.../ Vsa uprava Eintrachta poje himno kluba, jokali so, ko so se uvrstili v finale. /.../ Nekje sem prebral, da so v Frankfurtu prestavili devet porok zaradi finala. /.../ To nas vrača v romantične čase 80. let, to se mi zdi odlično."

icon-expand Navijači Eintracht Frankfurta na Camp Nouu FOTO: AP

Toliko srčkov, kot mu jih je poslal Mourinho, ni dobil niti od punc Naslednjo sredo bo na sporedu finale Konferenčne lige, v njem bo Roma skušala upravičiti vlogo favorita proti Feyenoordu. Prizorišče finala, nov stadion v Tirani, je že dlje časa razprodan. "Pa toliko skeptikov je bilo glede Konferenčne lige. /.../ Dobil sem SMS od Joseja Mourinha (ko se je z Romo uvrstil v finale, op. p.), on je bil popolnoma ganjen. Toliko srčkov še od punc nisem dobil," o korespondenci s trenerjem Rome odkrije Čeferin. "Jose Mourinho je človek, ki živi nogomet, ki je čustven glede nogometa. Ni mu vseeno, ali zmaga ali izgubi. On je v klubskem nogometu osvojil že vse in zdaj ima priložnost, da bo prvi v zgodovini, to njemu zelo veliko pomeni, če bo osvojil Konferenčno ligo. To je odlična promocija za to tekmovanje." /.../ "Če primerjamo finalista finala Lige Evropa in Konferenčne lige, je to nekje to. Približno ..."