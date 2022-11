'V živo' iz Valencie: Balanca Deluxe

Kdo je tokrat v boljšem položaju in kateri izmed obeh dirkačev, ki sta še v igri za naslov prvaka, nosi na svojih ramenih večje breme? Italijan Francesco Bagnaia , ki po Giacomu Agostiniju in po petih desetletjih lovi prvi naslov svetovnega prvaka za Italijana na italijanskem motociklu, ima udobno prednost in mora le še končati dirko med petnajsterico najhitrejših, kar zanj ne bi smela biti večja težava. Ob tem pa mora Quartararo seveda še zmagati. A tudi Bagnaii ne bo lahko, saj se ob pretirani pozornosti in taktiziranju hitro lahko zgodi tudi kakšna napaka. Po drugi strani pa se Italijan zaveda, da gre Quartararo v nedeljsko dirko na neki način povsem neobremenjen. Izgubiti ne more kaj dosti več. Njegovega prvenstva je tako rekoč konec, če ga ne reši čudež ali morda splet okoliščin. Quartararo mora odpeljati dirko povsem na polno in mora tudi za ceno padca tvegati naskok na zmago, ob tem pa še računati na zaplet zadaj, kjer bi Bagnaia padel ali pa imel tako ali drugače veliko smolo.

A vse je možno. O mogočih scenarijih in tudi moštvenih navodilih smo se pogovarjali v Balanci. V naši spletni oddaji smo tokrat razdelali možnosti in taktiko, kako bi ostali Ducatijevi dirkači lahko v nedeljo pomagali Bagnaii. Pa ne samo to. Še nekaj je takšnih, ki si bodo na zadnji dirki sezone zagotovo želeli zmago. KTM-jev Binder in Olivera bosta nevarna, na dirki v Valencii pa je običajno hiter tudi Marc Marquez, ki mu ustrezajo dirkališča, kjer steza poteka v nasprotni smeri urinega kazalca. Potem sta tu še oba Suzukijeva dirkača Alex Rins in Joan Mir, ki se bosta od nastopanja pri Suzukiju želela posloviti z dostojnim rezultatom. Jasno pa nismo pozabili na hitre Ducatijeve dirkače. Jack Miller, Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini ter Marco Bezzechi in Luca Marini so tudi kandidati za stopničke.

Po končani dirki v Valencii se takoj začenja nova dirkaška sezona. V torek se namreč že začenjajo prva testiranja za sezono 2023. Kaj nam prinaša novo dirkaško leto v smislu zamenjav dirkačev in tudi novega tehničnega pravilnika? Tudi o tem v posebni izdaji oddaje Balanca. Oglejte si jo na 24ur.com.