Vroči Vipotnik ostaja skromen: Ne pričakujem vpoklica, bo, kakor bo

V novem delu spletne pogovorne oddaje Fuzbal! smo se pogovarjali s trenutno prvim strelcem slovenske prve lige. 20-letni Konjičan Žan Vipotnik je najbolj atraktiven prodajni artikel v prestopni izložbi Maribora, trka pa tudi na vrata A reprezentance.

Prvi koraki: Začelo se je pri Dravinji, poklical je Maribor Po uvodni besedi, ki je tekla zlasti o porazu Maribora minuli konec tedna v Murski Soboti proti Muri, je pogovor nanesel na začetek kariere Žana Vipotnika. Kot domačin iz Slovenskih Konjic (odraščal je v šolskih dneh tudi ob vezistu Olimpije Svitu Sešlarju), je najprej oblekel dres domače Dravinje, od koder pa ga je pot kaj kmalu vodila v Maribor. Ko so ga v Ljudskem vrtu povabili na preizkušnjo, je priložnost zgrabil z obema rokama: "Odigral sem 3 tekme za U-15 pri Dravinji ... to je bilo zadnji teden v avgustu, vse je bilo na zadnje dni (prestopni rok). Uspel sem na 'probi' tu in začel sem trenirati z Mariborom, potem sem se vozil iz Konjic." Tedanjo selekcijo vijoličastih, ki se ji je pridružil naš sogovornik, sta vodila legendarni bivši reprezentant Amir Karić in Radovan Karanović, ki je v minuli sezoni naslov najboljšega v državi vrnil v mesto ob Dravi. Vipotnik pravi, da se je od njiju veliko naučil že pri mladih letih. Pot ga je nato vodila na posoji h Gorici in Triglavu, letos pa je s 14 goli na 22 tekmah v prvenstvu do tega trenutka s strumnim korakom vstopil na največjo domačo sceno.

icon-expand Žan Vipotnik v oddaji Fuzbal! FOTO: Jan Lukač

Izbiro prepušča selektorju Mladi 'špic' je ena glavnih tem pogovora, kadar beseda nanese na prihajajoči spisek selektorja Matjaža Keka v kvalifikacijah za EURO 2024 v Nemčiji. Konkurenca je huda, tu so Andraž Šporar, prebujeni Benjamin Šeško, Luka Zahović in tega se očitno zaveda tudi Vipotnik, saj na vprašanje, ali pričakuje vpoklic selektorja Keka, odgovarja: "Ne, ne pričakujem, bo, kakor bo, to je njegova odločitev. Jaz bom naredil najbolje, kar lahko, če me bo klical, se bom izkazal, če ne, se bom izkazal selektorju U-21 reprezentance, če me bo vpoklical." Samozavest na zelenici in skromnost v življenju. Tako bi ubijalskega 'špica' najbolje opisali ob današnjem pogovoru.

