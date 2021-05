'Za fotografijo v kopalkah 3000 novih sledilcev, za srebrno kolajno pa 50'

21-letna študentka fizioterapije Kaja Kajzer je ena najuspešnejših slovenskih judoistka. Šestim medaljam na grand prix tekmovanjih je aprilskem evropskem prvenstvu v Lizboni dodala še srebrno medaljo na evropskem prvenstvu. Najprej je ugnala predstavnico Kosova Flako Loxha, nato Poljakinjo Anno Kuczero, Izraelko Timno Nelson Levy in v polfinalu še favorizirano FrancozinjoSarah Leonie Cysque. Šele v finalu je po podaljšu morala priznati premoč domačinki Telmi Monteiro.

Kaja je sicer ena od tistih športnikov, ki kljub visokim ciljem v športu, vseeno razmišlja tudi o življenju po koncu kariere. V pogovoru z nami je razkrila, kakšni so njeni načrti, kako je biti zaposlen v športni enoti policije, zakaj so slovenske ženske judoistke uspešnejše od moških in zakaj je njen instagram profil "eksplodiral", potem ko so se v medijih nenačrtovano pojavile njene fotografije.