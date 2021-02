'Zdaj ni čas za kritiko, na Uroša morate biti Slovenci ponosni'

28-letni Stefan Zvijer prihaja iz mesta Vrbas, ki leži približno 45 kilometrov severno od Novega Sada, tam pa trenutno skupaj s slovenskim borcem Urošem Jurišićem trenira v klubu Family Fight Team. Srbski borec, ki je z nami spregovoril v slovenskem jeziku, pa je s Slovenijo povezan že približno pet let, saj se od leta 2015 na večino svojih dvobojev pripravlja v ljubljanskem T'N'T Gymu.

S Stefanom, ki je v svoji profesionalni karieri doslej v 11 dvobojih dosegel devet zmag in dva poraza, smo govorili o zadnjih dogodkih na Poljskem, kjer je po koncu dvoboja Jurišić – Musaev prišlo do incidenta, o Stefanovi karieri, kontroverznemu dvoboju proti Vasu Bakočeviću in načrtih za prihodnost. Vabljeni k ogledu.