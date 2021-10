'Zlato žogo si zasluži Lewandowski'

Članska reprezentanca je pred zadnjim kvalifikacijskim ciklusom za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju brez možnosti za uvrstitev na veliko tekmovanje. Poraz proti Rusiji v Mariboru je odnesel še zadnje upanje na uspeh . »Imamo še dve tekmi. Nismo več v igri za najboljša mesta, a bosta tekmi izredno pomembni, saj moramo končati vsaj na tretjem mestu, ki bi nam prineslo boljše izhodišče v kvalifikacijah za EURO 2024,« pravi Miran Pavlin , ki se ozira proti mladim nogometašem. Pravi, da nogometaši, ki jih vodi Matjaž Kek , niso več mladi in neizkušeni, strokovni štab pa pogleduje tudi proti prihodnosti in slovenskemu prvenstvu: »Povprečni tuji igralci v slovenski ligi nikomur ne pomagajo do napredka. Moram pohvaliti Celje, ki ima tuje lastnike, a ima v letošnji sezoni največ slovenskih igralcev v prvi ekipi. Mladim igralcem moramo ponuditi priložnost. Jim dovoliti, da storijo tudi kakšno napako in se iz učijo ter pridobivajo izkušnje.«

S predstavami Mure v konferenčni ligi je zadovoljen. Slovenski prvak je sicer po treh tekmah brez točke, a je predvsem na zadnji tekmi proti Rennesu pokazal, da sodi v to tekmovanje. »Mura ima odličnega trenerja. Igrajo na način, ki jim ustreza. Škoda, ker proti Rennesu niso osvojili točke, saj so si jo res zaslužili. Bili so enakovreden nasprotnik in pokazali, da spadajo v to tekmovanje. Verjamem, da bodo do konca skupinskega dela osvojili kakšno točko in da bodo evropsko jesen zaključili tako, kot se spodobi za klub, ki je v kratkem času prišel z dna in se povzpel v skupinski del evropskega tekmovanja,« pravi Pavlin in dodaja, da je konferenčna liga za slovenske kluba velika priložnost: »To je idealna liga za naše klube. To je tekmovanje, ki prinese ogromno denarja, in Mura je to dobro izkoristila. Od leta 2024 ne bo več popravnega izpita v kvalifikacijah za evropska tekmovanja, tako da velja izkoristiti to tekmovanje.«

Za konec je razkril še svojega favorita v izboru za zlato žogo. Po letih prevlade Cristiana Ronalda in Lionela Messija je prišel čas za novo ime: »Jaz bi zlato žogo podelil Robertu Lewandowskemu. Že dolgo igra v neverjetni formi, dosega gole, odloča tekme, osvaja lovorike. Tudi Karim Benzema je po Ronaldovem odhodu pokazal, da je pravi vodja na igrišču. Vseeno pa bi dal prednost Lewandowskemu.«