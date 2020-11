Športne zveze kličejo na pomoč: G. Janša, šport ne sme biti izpuščen

Podpisani predstavniki športnih organizacij menijo, da je treba področje športa ustrezno upoštevati in umestiti med ukrepe, ki so namenjeni blaženju posledic epidemije, še zlasti ker je ustrezna športna vadba pomembna naložba v zdravje državljanov. Predsedniki slovenskih športnih organizacij predsednika vlade pozivajo, naj vlada podporo športu pokaže s sprejetjem predlaganih ukrepov ter zagotovi pogoje za delovanje športa v dani situaciji in predvsem v prihodnje.

"Spoštovani predsednik vlade g. Janez Janša, športne organizacije smo in bomo vseskozi odgovorno in aktivno sodelovale pri spoštovanju ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa. Brez zadržkov smo tudi izrazili podporo Vladi Republike Slovenije ob sprejemu ukrepov, ki so vsaj v določeni obliki omogočili minimalno delovanje športa v Sloveniji. V luči sprejemanja novega paketa ukrepov za blaženje posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), PKP6, pa moramo opozoriti, da šport ne sme biti izpuščen," je zapisano v pismu predstavnikov slovenskih športnih organizacij s prvopodpisanim predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdanom Gabrovcem .

Med ukrepi, ki jih vladi predlagajo športne organizacije, je na prvem mestu kritje vseh testiranj na prisotnost novega koronavirusa iz državnih sredstev. Ta so obvezna za kategorizirane in poklicne športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj mednarodnih športnih zvez. Športne organizacije predlagajo tudi oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leti 2020 in 2021 za prejemnike sponzorstva. Prav tako naj bodo odhodki pri sponzorju davčno priznani v višini trikratnika sponzorstva. Prosijo tudi za oprostitev plačila najemnin športnih objektov in povračilo izpada zaradi njihovega zaprtja.

Med oblikami pomoči bi si v športnih organizacijah želeli, da bi vlada subvencionirala nakup zaščitnih sredstev ter sofinancirala kader za izvajanje preventivnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Predlagajo tudi, da se za športne organizacije – ne glede na pravno obliko, v kateri delujejo – uvede ukrep pokrivanja fiksnih stroškov ter da se pokrije izpad prihodkov.

Po zgledu drugih držav predlagajo uvedbo ukrepa finančne pomoči športnim organizacijam v primeru upada letnih prihodkov za več kot 30 odstotkov v času razglašene epidemije in omejitev izvajanja dejavnosti. "Športne organizacije so trenutno v dosti slabšem položaju in finančni kondiciji, kot so bile v prvem valu epidemije. Predvidevamo tudi, da se bodo negativne posledice še mnogo bolj poznale v naslednjih mesecih, ko pandemija predvidoma še ne bo popustila," so sklenili pismo.

Pod pismo so se podpisali med drugimi predsedniki vseh največjih športnih zvez v državi, nogometne zveze, košarkarske zveze, odbojkarske zveze, kolesarske zveze, rokometne zveze, Radenko Mijatović, Matej Erjavec, Metod Ropret, Tomaž Grm, Franjo Bobinac, direktor smučarske zvezeUroš Zupan in še 31 športnih zvez, klubov in organizacij.