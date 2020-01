Športni skok v novo leto: Nadal in Federer s kenguruji, Roglič z ekipo

James: Živi. Smej. Ljubi.

Prvi zvezdnik lige NBA LeBron Jamesje na družbenih omrežjih objavil svojo fotografijo iz otroških let (ko je bil star pol leta), ki se je hitro začela širiti po spletu. Košarkar, ki je v vrstah Los Angeles Lakersov nedavno proslavil 35. rojstni dan, je dejal, da upa, da so vsi, ki ga imajo radi, v tem času postali ponosni nanj.

"Hvala, da ste verjeli vame v trenutkih, ko tudi sam nisem vedel, da imam to v sebi. To mi pomeni veliko z dna, vrha, strani in sredine mojega (srca)! Moji družini in prijateljem hvala, da mi dovoljujete voditi to družino in upajmo, da vas bom na tej poti tudi navdihnil! Sem več kot blagoslovljen in zato vračam komurkoli, ki se nahaja okoli mene v moji družbi. Samo dobre vibracije so moto, živi življenje na polno, bodi velik/prijazen do drugih in sreča je ULTIMATIVNA! Na koncu pa hvala vsem za včerajšnje rojstnodnevne želje! Veliko preveč prijazni ljudje! Živi. Smej. Ljubi. #SFG #ThekidfromAKRON #JamesGang,"je zapisal James.