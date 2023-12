Športnika leta postala Tadej Pogačar in Janja Garnbret

Še bolj prepričljivo je prvo mesto osvojila Janja Garnbret , ki je zmagala pred Tino Šutej in Andrejo Leški . "Letos je bila drugačna sezona. Moja prva poškodba kariere in leto polno izzivov, iz katerih sem se veliko naučila. Prav zaradi vsega, čez kar sem morala iti, mi ta naziv še toliko več pomeni," je povedala slovenska plezalka in dodala, da je Slovenija mala država z velikim številom vrhunskih športnikov.

Slovenska nogometna reprezentanca, ki se je uvrstila na evropsko prvenstvo 2024, je postala najboljša ekipa leta. Drugo mesto so, z zgolj tremi glasovi manj, zasedli odbojkarji. " Tudi kdo drug bi si lahko zaslužil to nagrado, ki je za nas še ena potrditev, da se splača vztrajati. Upam, da smo dodali kamenček v mozaik sijajnih uspehov slovenskih športnikov," je povedal selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek . Njegovim besedam se je pridružil tudi Jaka Bijol , ki se je zaradi okrevanja po poškodbi selektorju pridružil v Cankarjevem domu. "Lep dogodek in lepi občutki. Uspelo nam je nekaj, za kar smo garali kar nekaj časa. Vesel sem, da sem lahko bil danes tukaj v imenu nogometne reprezentance," je dodal Bijol, ki upa, da se bo lahko po dobrem rezultatu na Euru 2024 drugo leto ponovno udeležil prireditve.

Nagrado za najbolj obetavnega mladega športnika je prejel Benjamin Šeško, ki se prireditve zaradi tekme med Leipzigom in Werderjem iz Bremna ni udeležil. Priznanje za fair play je prejel Anže Lanišek, ki se je v Planici izjemno čustveno spomnil na tragedijo poljskega smučarskega skakalca Davida Kubackega. "Počaščen sem, da sem dobil to nagrado in prejel tako dolg aplavz. Šport in življenje niso samo prva mesta in nagrade, ampak to, da ostaneš človek in nekdo, na katerega se drugi lahko zanesejo," je dejal Lanišek.