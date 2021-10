Spursi morda nova priložnost za parado Mavericksov s klopi

Samoupravljanje v vrhunskem ekipnem športu, kjer trenerji lovijo krhko ravnotežje med timskim duhom in nenehno egomasaža superzvezdnikov, nima dolgega roka trajanja. Drama v Los Angelesu, komedija v Brooklynu in žaloigra v Filadelfiji kažejo, kako hitro se lahko sesujejo tudi najbolj ambiciozni projekti za naskok na prvenstvo, ko začnejo zvezdniki pregloboko posegati v delo kluba. Dallas je kljub poletni čistki v strokovnem in vodstvenem delu skoraj presenetljivo stabilen. »(Po treh letih) imajo še vedno isto prvo peterko,« je v torek dejal nekdanji pomočnik trenerja pri Mavericksih in sedaj trener Houstona Stephen Silas. Pri čemer so si nekateri to razlagali kot ugotovitev o njihovi stalnosti, drugi kot rahlo kritiko vrha kluba, da je zastal pri gradnji učinkovitega moštva okoli Luke Dončića.

Ta je poleg Kristapsa Porzingisa in Tima Hardawayja mlajšega del tričlanskega sveta igralcev, vsaj če verjamemo besedam trenerja Jasona Kidda v podcastu Take Dat Wit You, ki ga pripravlja športni komentator Mark Followill. Svet naj bi vplival na odločitev Kidda, da se v prvo peterko vrne Dwight Powell, v torek pa so mu predlagali, da v igro pošlje vse igralce, ki so bili na seznamu za tekmo. A vsem vpletenim je jasno, da glavni namen sveta ni razmišljanje o trenerskih odločitvah, pač pa bolj pretočna komunikacija med igralci in strokovnim štabom. Torkova parada s klopi je, razen toplega občutka tovarištva, prinesla več minut za Reggieja Bullocka, ki jih je porabil za 16 točk s skoraj 55-odstotnim metom. Skupaj z 11 podajami Jalena Brunsona sta obet dvojca s klopi, ki lahko vzdržuje ritem in omogoči daljše počitke za Dončića. Ta je proti Rocketsom igral dobrih 34 minut, opazno manj kot na prvih tekmah (39 minut proti Torontu, proti Atlanti je bil na poti proti 38 minutam, preden je Kidd ob globokem z igrišča umaknil prvo peterko).